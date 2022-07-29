«Большой теннис, наконец, пришел в мою жизнь»: Бузова оригинально ответила недоброжелателям

Она опубликовала видео, на кадрах которого играет в большой теннис. При этом Бузова демонстративно кричит.

«Большой теннис, наконец, пришел в мою жизнь», - подписала она кадры.

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Напомним, что не так давно на одном из музыкальных фестивалей Ольга Бузова на всю страну заявила о любви к большим (мужским детородным органам, - Прим. ред.). Звезду осудили некоторые звезды.

Особенно рьяно актриса Яна Поплавская, которая заявила: «Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольги Бузовой по-прежнему продолжает нести в массы, не тонет, оно всегда на плаву!»