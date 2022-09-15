«Богомолов, как был извращенцем, так и остался»: Шахназаров объяснил, почему режиссер временно перестал глумиться над верой

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что режиссер Константин Богомолов в своей постановке «Идеальный муж» был вынужден отказаться от глумления над верой.
«Богомолов, как был извращенцем, так и остался. Но его кураторы сказали: «Костик, если и ты уедешь, то вот этот мостик, который поможет нам вернуть утраченные позиции, будет сожжен и сломан. Поэтому ты, Костик, давай. Ставь нормальные спектакли, чтобы вата их хавала».
По словам Шахназарова, Богомолову сказали убрать глумление над верой из постановки. «Чтобы тебе яйца не прибили к ступеням театра. И с протянутой рукой собирай на мебель. А когда мы вернемся, ты, Костик, станешь главным», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что широкий общественный резонанс вызвал спектакль «Идеальный муж». Многие посчитали, что в нем есть моменты глумления над верой. Позже Богомолов сообщил, что из спектакля уйдут моменты, связанные с символами веры.