«Богиня»: Таюрская из Little Big сразила аппетитными формами в черно-белом бикини

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская вновь побаловала своих поклонников пикантными кадрами. Звезда поучаствовала в эротичной съемке у бассейна, выбрав для этого максимально подчеркивающий ее аппетитную фигуру наряд.

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В своих соцсетях Таюрская опубликовала серию горячих кадров, как она позирует на камеру. Бикини с анималистичным рисунком под зебру пикантно обтянуло постройневшую форму вокалистки. Изюминку образу добавили длинные перчатки и бандана в тон.