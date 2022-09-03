«Богиня»: Таюрская из Little Big сразила аппетитными формами в черно-белом бикини

Артистка поучаствовала в пикантной фотосессии.
Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Софья Таюрская. Фото: Global Look Press

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская вновь побаловала своих поклонников пикантными кадрами. Звезда поучаствовала в эротичной съемке у бассейна, выбрав для этого максимально подчеркивающий ее аппетитную фигуру наряд.

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В своих соцсетях Таюрская опубликовала серию горячих кадров, как она позирует на камеру. Бикини с анималистичным рисунком под зебру пикантно обтянуло постройневшую форму вокалистки. Изюминку образу добавили длинные перчатки и бандана в тон.

Софья Таюрская с удовольствием позировала на камеру. Фото: Игорь Малахов. 

Поклонники по достоинству оценили фигуру кумира. В комментариях они наговорили звезде множество комплиментов.

«Богиня»; «Восхищаюсь твоей фигурой»; «Какая красивая фигура»; «Невероятная», — пишут фолловеры под фото.

Ранее Глюкоза похвалила аппетитные формы Таюрской. 

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