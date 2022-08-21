Билеты не продаются? Максим Галкин призвал жителей Польши быть активнее и прийти на его концерт в Варшаве

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин лишился в России всех заработков и теперь вынужден гастролировать по другим странам.

На этот раз выступления Максима Галкина ждут в Варшаве. Но судя по всему, в Польше у Максима Галкина не так много поклонников, как ему хотелось бы.

В это воскресенье Максим Галкин уже прибыл в Варшаву, но был вынужден сам рекламировать свое выступление в микроблоге, чтобы распродать билеты на концерт.