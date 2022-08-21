Билеты не продаются? Максим Галкин призвал жителей Польши быть активнее и прийти на его концерт в Варшаве

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин лишился в России всех заработков и теперь вынужден гастролировать по другим странам.
На этот раз выступления Максима Галкина ждут в Варшаве. Но судя по всему, в Польше у Максима Галкина не так много поклонников, как ему хотелось бы.
В это воскресенье Максим Галкин уже прибыл в Варшаву, но был вынужден сам рекламировать свое выступление в микроблоге, чтобы распродать билеты на концерт.
«Путешествие продолжается. Я уже в Варшаве, завтра концерт. Жду!» - обратился к поклонникам Максим Галкин.
Он призвал переходить по ссылке в телеграм-канале всех желающих, чтобы те могли купить билеты на его выступление.
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Напомним, ранее Максим Галкин выступал в городах Израиля, Турции и Прибалтики. Впереди в его гастрольном турне Польша, Испания, Исландия, Австралия и другие станы.