Билан оказался единственным селебрити-мужчиной, который добивался внимания Озчивита

Музыкант Дима Билан стал единственной российской звездой из списка селебрити-мужчин, кто несколько часов дожидался актера и звезду из «Великолепного века» Бурака Озчивита.
Это не осталось без внимания блогера Лены Миро. Также она в личном блоге раскритиковала певицу Ольгу Бузову, которая решила сделать совместный кадр с Озчивитом.
«Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селедки в бочке в ожидании кумира?» — задалась вопросом Миро.
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Напомним, что приезд в Россию Бурака Озчивита вызвал небывалый ажиотаж. Многие поклонники были готовы ждать несколько часов, чтобы увидеть своего кумира.