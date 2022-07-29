Билан оказался единственным селебрити-мужчиной, который добивался внимания Озчивита

Это не осталось без внимания блогера Лены Миро. Также она в личном блоге раскритиковала певицу Ольгу Бузову, которая решила сделать совместный кадр с Озчивитом.

«Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селедки в бочке в ожидании кумира?» — задалась вопросом Миро.

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Напомним, что приезд в Россию Бурака Озчивита вызвал небывалый ажиотаж. Многие поклонники были готовы ждать несколько часов, чтобы увидеть своего кумира.