Без нее никак? Бородина, впав в истерику, скупила полмагазина с газировкой Coca-Cola 

Coca-Cola объявила, что окончательно уходит из России. Многие соотечественники только вздохнули с облегчением: дети больше не будут просить этот неоднозначный напиток.

Ну а ведущая Ксения Бородина, к слову, мать двух дочек, поступила иначе: сделала оптовую закупку напитка, которого при активном использовании на год точно хватит. А если потихонечку — то и того дольше.

Звезда разместила фото с купленной газировкой в Сети, четно подписав: «Паника». Люди удивляются, неужели такая необходимость в ней?