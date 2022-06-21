Без нее никак? Бородина, впав в истерику, скупила полмагазина с газировкой Coca-Cola 

Бренд объявил, что покидает российский рынок.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Coca-Cola объявила, что окончательно уходит из России. Многие соотечественники только вздохнули с облегчением: дети больше не будут просить этот неоднозначный напиток.

Ну а ведущая Ксения Бородина, к слову, мать двух дочек, поступила иначе: сделала оптовую закупку напитка, которого при активном использовании на год точно хватит. А если потихонечку — то и того дольше.

Звезда разместила фото с купленной газировкой в Сети, четно подписав: «Паника». Люди удивляются, неужели такая необходимость в ней?

Закупка Бородиной. Фото: соцсети

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