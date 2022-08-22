Без мужа и детей: одинокую Пугачеву в черной рясе и капюшоне засняли в Риге

Певица Алла Пугачева уехала из Юрмалы ради Кирилла Серебрянникова.
Алла Пугачева и Максим Галкин с Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин с Гарри и Лизой. Фото: соцсети

Певица Алла Пугачева практически никогда не выходит в свет без мужа Максима Галкина.

Между тем, накануне Примадонну видели в Риге в полном одиночестве. Без молодого супруга и детей-близнецов Гарри и Лизы Алла Пугачева приехала из Юрмалы в Ригу. Сделала Алла Пугачева это ради режиссера Кирилла Серебрянникова.

В Риге состоялась премьера нового фильма известного кинематографиста «Жена Чайковского», которую и посетила Алла Пугачева.

Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

На публике 73-летняя Алла Пугачева предстала в черном платье в пол, с серебристой сумкой кросс-боди и в мюли со скошенными каблуками.

Голову Алла Борисовна спрятала под капюшоном, вероятно, пыталась не привлекать к себе внимания.

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Напомним, Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Польше. По этой причине он не может сопровождать Аллу Пугачеву на светских раутах.

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