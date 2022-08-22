Без мужа и детей: одинокую Пугачеву в черной рясе и капюшоне засняли в Риге

На публике 73-летняя Алла Пугачева предстала в черном платье в пол, с серебристой сумкой кросс-боди и в мюли со скошенными каблуками.

Голову Алла Борисовна спрятала под капюшоном, вероятно, пыталась не привлекать к себе внимания.

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Напомним, Максим Галкин сейчас находится на гастролях в Польше. По этой причине он не может сопровождать Аллу Пугачеву на светских раутах.