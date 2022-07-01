Без Галкина? Пугачева с детьми уехала из Израиля

Алла Пугачева уехала из Израиля в Юрмалу. Поклонники встретили Примадонну на одном из пляжей, она прогуливалась с детьми Лизой и Гарри без Максима Галкина.

На какой срок Пугачева приехала в Латвию — пока неизвестно. Также непонятно, где сейчас находится ее муж юморист. Ведь концерты в Юрмале у Галкина будут проходить в начале августа — то есть только через месяц, пишет Peopletalk.

А пока ясно лишь одно: Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям нужно идти в школу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также