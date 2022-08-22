«Бесчеловечное и непотребное»: Фадеев не вынес слов Наргиз о смерти Дугиной

Композитор Максим Фадеев, который некогда из певицы караоке сделал Наргиз настоящей звездой, признался своим поклонникам, что жалеет о том, что с ней сейчас происходит.

«Люди сами все видят», — написал музыкант в своем телеграме.

Он вспомнил, как много пел с ней о любви и как публика доверяла ей, поэтому особенно больно наблюдать за изменениями, которые происходят в Наргиз сейчас.