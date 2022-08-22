«Бесчеловечное и непотребное»: Фадеев не вынес слов Наргиз о смерти Дугиной

Певица Наргиз, которой запретили въезжать в Россию, огорошила публику своим цинизмом.
Артистка, узнав о смерти 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, чью машину подорвали на глаза отца, философа Александра Дугина, написала в соцсетях: «Добро пожаловать в ад».
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Композитор Максим Фадеев, который некогда из певицы караоке сделал Наргиз настоящей звездой, признался своим поклонникам, что жалеет о том, что с ней сейчас происходит.
«Люди сами все видят», — написал музыкант в своем телеграме.
Он вспомнил, как много пел с ней о любви и как публика доверяла ей, поэтому особенно больно наблюдать за изменениями, которые происходят в Наргиз сейчас.
«Это была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим. А видим мы бесчеловечное и непотребное», — с болью заметил Макс Фадеев.
Наргиз. Фото: Global Look Press