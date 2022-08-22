Бесчеловечно и с оскорблениями: Наргиз поглумилась над гибелью Дарьи Дугиной

Певица Наргиз Закирова, которой официально запрещен въезд в Россию на полвека за оскорбления страны, поглумилась в своем канале в соцсети над гибелью Дарьи Дугиной, дочери общественника и политолога Александра Дугина. Наргиз перепостила публикацию жены сбежавшего за границу Александра Невзорова* и подписала ее: Welcome to Hell Bitch.

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Наргиз присоединилась к словам Невзоровой, которая упивается трагедией отца, потерявшего дочь.

«Редкостная мразь. На его совести тысячи погибших. По роковой случайности взорвали дочь, а не его. Наверное, это «карма». Теперь и он сможет понять, что это значит - похоронить ребенка. Дочь, к слову, была такой же как и отец», - гласит один из бесчеловечных фрагментов текста.

Напомним, автомобиль с 30-летней Дарьей Дугиной взлетел на воздух в Москве, когда девушка села за руль и начала движение. Все произошло на глазах ее отца.

*Включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента