«Басков, как ты мог, сволочь»: Татьяна Лазарева* назвала певца своим оппонентом

Телеведущая Татьяна Лазарева* весной сбежала в Испанию, откуда успела сделать несколько скандальных заявлений, оскорбив соотечественников. Например, российских телезрителей она назвала «тупыми, пьяницами и наркоманами», которым, по ее мнению, ничего, кроме «развлекухи по телеку и жрачки» не надо. Сейчас звезда выступает на стороне Украины и защищает ее ценности.

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Однако, в новом интервью YouTube-каналу «Да это так» эмигрантка пожаловалась на травлю и агрессию в Сети – многие подписчики не могут простить ей сказанного. И сама звезда не хочет, якобы, никого оскорблять.

«Я не могу ни к кому из оппонентов с такого рода агрессией выступить. «Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы своей юности, да чтоб ты сдох со своей…». Я просто произносить это не могу, простите Николай», - разошлась Лазарева*.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента