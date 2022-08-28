Бабенко о Куценко: «Наша первая встреча произошла в тот день, когда он голый спускался с лестницы»

Алена Бабенко заявила, что в ее коллегу Гошу Куценко легко влюбиться как минимум потому, что он с достоинством выходит из щекотливых ситуаций. Взять, например, день их знакомства. Как оказалось, первая встреча актеров была преисполнена пикантности.

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«Наша первая встреча на площадке произошла в тот день, когда он, согласно сюжету, голый спускался с лестницы. Куценко до сих пор с ужасом вспоминает ту сцену», — поделилась Бабенко.

По словам актрисы, плохое зрение ее подвело, поэтому она не смогла рассмотреть обнаженного Куценко. Актер, в свою очередь, уверен в обратном.

«Тогда на съемках Гоша Куценко почему-то подарил мне маленького голубого медвежонка с бантиком», — заключила Бабенко.

Ранее Алена Бабенко рассекретила лучший подарок от мужчины, сделанный ей много лет назад.

Источник: «АиФ»