«Ай, какая»: молодая жена Петросяна сверкнула сочными формами в купальнике

33-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила продлить лето и улетела в Сочи. Первым делом жена юмориста опубликовала в соцсети пляжное фото.

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На снимке она позировала в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме.