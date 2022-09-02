«Ай, какая»: молодая жена Петросяна сверкнула сочными формами в купальнике

33-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила продлить лето и улетела в Сочи. Первым делом жена юмориста опубликовала в соцсети пляжное фото.
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На снимке она позировала в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме.
«Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка», — написала Татьяна.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Пользователи Сети по достоинству оценили яркий кадр.
«Ай, какая! Жизнерадостная красавица»; «Очень нравится ваша фигура! Девушка-гитара»; «Приятно на вас смотреть. Живая женщина»; «До чего же вы хорошенькая. Очень аппетитные формы», — высказались они.
Напомним, Брухунова счастлива в браке с Петросяном около двух с половиной лет. У пары подрастает сын Ваган.