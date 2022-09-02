«Ай, какая»: молодая жена Петросяна сверкнула сочными формами в купальнике

Татьяна Брухунова позировала в монокини с декольте.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

33-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила продлить лето и улетела в Сочи. Первым делом жена юмориста опубликовала в соцсети пляжное фото. 

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На снимке она позировала в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме. 

«Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка», — написала Татьяна.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Пользователи Сети по достоинству оценили яркий кадр.

«Ай, какая! Жизнерадостная красавица»; «Очень нравится ваша фигура! Девушка-гитара»; «Приятно на вас смотреть. Живая женщина»; «До чего же вы хорошенькая. Очень аппетитные формы», — высказались они.

Напомним, Брухунова счастлива в браке с Петросяном около двух с половиной лет. У пары подрастает сын Ваган. 

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