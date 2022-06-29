Автограф Шатунова выставили на продажу за один миллион рублей

Появились те, кто пытается нажиться на славе музыканта.
Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

Юра Шатунов. Фото: Global Look Press

На популярном российском сайте появилось объявление о продаже автографа бывшего солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова. Продавец просит за него один миллион рублей. Говорит, что добыл трофей на концерте музыканта.

В Москве, напомним, завершилось трехдневное прощание с Юрой Шатуновым. Проститься с артистом пришли тысячи людей с разных уголков нашей страны. Его действительно любили миллионы. На песнях Юры выросло не одно поколение.

Покойся с миром, Юра Шатунов!

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