Асти рассказала о реальных отношениях с Киркоровым

Филиппу Киркорову в последнее время приписывали роман с молодой певицей Анной Асти. Артисты часто вместе выходили в свет и записали совместную песню.

Однако Анна утверждает, что между ними только дружба.

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