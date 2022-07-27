Асти рассказала о реальных отношениях с Киркоровым

Филиппу Киркорову в последнее время приписывали роман с молодой певицей Анной Асти. Артисты часто вместе выходили в свет и записали совместную песню.
Однако Анна утверждает, что между ними только дружба.
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«Филипп никогда не бросит в беде — всегда протянет руку помощи, подставит дружеское плечо, поделится советом. На худой конец обнимет и просто поддержит словом. И он это делает так хорошо и по-человечески, что этого бывает достаточно», — заявила Асти в интервью Teleprogramma.pro.
По словам Асти, Филипп для нее — старший друг и наставник.
«Он уже прошел все то, что сейчас прохожу я, поэтому может дать действительно ценный и мудрый совет», — добавила Анна.