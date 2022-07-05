Асмус призналась, почему боялась сниматься с Козловским

Кристина Асмус поделилась своими воспоминаниями о съемках с Данилой Козловским. Актриса призналась, что боялась этой совместной работы: была уверена, что он «зажмет» ее на площадке.

«Многие почему-то думают, что Даня надменный, что у него во лбу звезда, но это не так. Скажу честно, я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло».

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Кристина добавила, что считает Козловского большим профессионалом и хорошим человеком. После опыта совместной работы она убедилась: с Данилой вполне комфортно работать, он открыт для общения с коллегами, а также спокойно общается с режиссерами и массовкой, — об этом сообщает издание «МК».

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