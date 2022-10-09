«Артист, который не ценит автора – говно»: Гордон вмешалась в разборки солисток дуэта «2 Маши»

Солистки коллектива «2 Маши» взяли в этом году «творческую паузу», но оказалось, что на самом деле они серьезно поругались.

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Конфликт разгорелся из-за излишней самостоятельности Маши Зайцевой, решившей, что она отлично справится с работой и без своей напарницы. Как сообщила юрист Катя Гордон, певица стала ходить в одиночку на интервью, выступать без Марии Шейх.

Гордон возмущена, ведь она лично видела договоренность между артистками, согласно которой петь песни они могут исключительно в составе дуэта и никак иначе.

Она пригласила Марию Шейх получить у нее юридическую помощь. Звезда уверена, что в этом деле правда на ее стороне, тем более что песни почти полностью писала именно она, а Зайцева по большей части занималась аранжировкой.

«Артист, который не ценит автора – говно и точно закончит бесславно», - резюмировала Катя Гордон.