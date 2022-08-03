«Анорексия, кожа да кости, страшненько»: Гагарина в бикини изумила поклонников

Полина Гагарина своей точеной фигурой может служить примером для миллионов россиянок. Ведь многие помнят артистку после родов. Тогда звезда казалась довольно крупной. И вот, взяв волю в кулак, знаменитость довела свои формы до модельного совершенства.

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Но, как оказалось, хрупкость далеко не всем по вкусу. После того, как Полина Гагарина выставила в свой аккаунт во «ВКонтакте» кадры в бикини, на нее накинулись хейтеры, советуя поправиться, и как можно скорее.

«Анорексия», «Кожа да кости», «Страшненько», «Очень худая», «На грани анорексии», «Перебор, помню такое состояние тела по себе. Это страшненько и опасненько», — прокомментировали люди под снимком.