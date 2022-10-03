Анна Кошмал изменилась до неузнаваемости ради роли в «Сватах»: ошейник на шее, иссиня-черные волосы

Роль повзрослевшей Жени Ковалевой досталась Анне Кошмал. Причем сама актриса в одном из интервью призналась, что попала в сериал «Сваты» будучи неопытной актрисой. Оказывается, именно такую искали на роль внучки Ивана и Валюхи Будько. Продюсерам нужна была девушка, у которой нет большого сценического опыта для пущей правдоподобности.

На кастинг, как позже призналась Анна Кошмал, пришли актрисы, которые уже не раз снимались в кино. Этим юная красотка похвастаться не могла. Однако выбрали именно ее. Ради съемок в «Сватах» Анна изменила до неузнаваемости, превратившись в девочку-гота с иссиня-черными волосами, вызывающим макияжем и ошейником на шее — все, как диктует некогда популярная среди молодежи субкультура.

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