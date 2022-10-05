Анджелина Джоли подала новый иск на Брэда Питта: душил и бил их ребенка

Представитель артиста опровергает эту информацию.
Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Global Look Press

Анджелина Джоли подала новый иск на своего бывшего мужа Брэда Питта. На сей раз она решила обнародовать новые подробности инцидента 2016 года давности, произошедшего в самолете.

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Обычные обвинения в насилии теперь приросли деталями. В поданном иске Анджелина Джоли сообщает, что ее экс-супруг во время конфликта на частном лайнере схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу.

Также она утверждает, что Брэд Питт хватал за голову и ее, тряс ее, затем толкнул с силой, из-за чего она ударилась о стену ванной.

Представитель актера категорически опровергает данные обвинения.

Источник: mk.ru.

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