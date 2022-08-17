Анастасия Волочкова: «Где мои восемь миллионов рублей из Астрахани?»

Известная балерина Анастасия Волочкова уже третий месяц терпеливо ждет, когда приставы в Астрахани начнут исполнять судебное решение, которое было вынесено еще в июне.

Согласно ему, строительная компания ООО «Городской курорт Астрахань» должна выплатить Анастасии Волочковой восемь миллионов рублей.

«Я выиграла в четырех инстанциях: Кировский районный суд, апелляцию и две кассации в Краснодарском крае — но денег не увидела, — рассказала Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова. — Добрые люди, кто кому должен? Где мои восемь миллионов рублей из Астрахани? Мое имя полоскали, что я кому-то должна за какие-то коммунальные услуги. Но я никому ничего не должна. Наоборот, это мне не отдают мои деньги!»

Анастасия Волочкова предоставила в распоряжении Teleprogramma.pro скрины документов, свидетельствующие о бездействии судебного пристава Шамиля Раджабова, который и должен был возбудить исполнительное производство, согласно решению суда.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов 9 июня 2022 года. Положенные для исполнения требований два месяца прошли.