Анастасия Волочкова: «Где мои восемь миллионов рублей из Астрахани?»

Известная балерина Анастасия Волочкова уже третий месяц терпеливо ждет, когда приставы в Астрахани начнут исполнять судебное решение, которое было вынесено еще в июне.
Согласно ему, строительная компания ООО «Городской курорт Астрахань» должна выплатить Анастасии Волочковой восемь миллионов рублей.
«Я выиграла в четырех инстанциях: Кировский районный суд, апелляцию и две кассации в Краснодарском крае — но денег не увидела, — рассказала Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова. — Добрые люди, кто кому должен? Где мои восемь миллионов рублей из Астрахани? Мое имя полоскали, что я кому-то должна за какие-то коммунальные услуги. Но я никому ничего не должна. Наоборот, это мне не отдают мои деньги!»
Анастасия Волочкова предоставила в распоряжении Teleprogramma.pro скрины документов, свидетельствующие о бездействии судебного пристава Шамиля Раджабова, который и должен был возбудить исполнительное производство, согласно решению суда.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов 9 июня 2022 года. Положенные для исполнения требований два месяца прошли.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов 9 июня. Фото: скрин
«Уже август, а денег нет! Пристав по имени Шамиль, скорее всего, на стороне этой компании, — предположила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro. — Может быть, поэтому никаких действий не происходит? Где мои восемь миллионов рублей?»
Суд постановил выплатить Анастасии Волочковой 8 млн рублей. Два месяца прошли, денег балерина пока не увидела. Фото: скрин
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Анастасия Волочкова и ее адвокат Дмитрий, молча ждавшие два месяца, когда будет исполнено решение суда, теперь намерены действовать более решительно.