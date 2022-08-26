Анастасия Макеева предстала в платье без белья с пикантной фишкой

Актриса приехала на открытие ММКФ вместе с мужем.
Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Актриса мюзиклов Анастасия Макеева приехала на открытие Московского международного кинофестиваля вместе с мужем Романом Мальковым. Звезды, обнимаясь, позировали перед журналистами.

Макеева выбрала довольно откровенное полосатое платье в пол с открытой спиной. Образ подчеркнул изящную фигуру артистки.

Анастасия Макеева и Роман Мальков на открытии ММКФ. Фото: Teleprogramma.pro

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

На месте события работает наш журналист Ольга Храбрых. Следите за нашими обновлениями.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  