Анастасия Макеева предстала в платье без белья с пикантной фишкой

Актриса мюзиклов Анастасия Макеева приехала на открытие Московского международного кинофестиваля вместе с мужем Романом Мальковым. Звезды, обнимаясь, позировали перед журналистами.
Макеева выбрала довольно откровенное полосатое платье в пол с открытой спиной. Образ подчеркнул изящную фигуру артистки.
Анастасия Макеева и Роман Мальков на открытии ММКФ. Фото: Teleprogramma.pro
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На месте события работает наш журналист Ольга Храбрых. Следите за нашими обновлениями.