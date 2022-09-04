«Алла - скромна по-монашески, а Марина зажгла!»: Пугачева облачилась в костюм-мешок из льна, уступив Юдашкиной в дерзком мини

Алла Пугачева словно белый лебедь восседала в саду на лавке в загородной резиденции четы Юдашкиных. При этом певица козырнула в белоснежном монохромном льняном костюме-мешке, отдав предпочтение брюкам палаццо и рубахе оверсайз. Изюминкой образа певицы стали молодежные сникерсы на платформе с белыми носочками.

А вот Марина Юдашкина дала жару, примерив мини-шортики. Обычно такой стиль выбирает Примадонна. Однако на этот раз она уступила жене именитого кутюрье, одевшись, как заметили поклонники по-монашески скромно.

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