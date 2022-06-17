Алла Пугачева в Израиле стала выглядеть шикарно

Алла Пугачева и Максим Галкин вот уже почти четыре месяца живут в Израиле.

Звездная семья с детьми Гарри и Лизой поселилась на вилле в небольшом городке Кейсарии в пятидесяти километрах от Тель-Авива.

В маленькой Кейсарии сразу же прознали, что здесь поселилась очень известная в России певица со своей семьей.

Внешний вид Аллы Борисовны — одна из тем для обсуждения в местных кафе и магазинчиках.

Официанты в кафе, узнав, что к ним пришли посетители из России, тут же сообщают, что здесь живет известная певица.

Продавщица из магазина сувениров сообщила покупателям, что несколько раз видела Аллу Борисовну и оценила ее внешний вид.

«Прекрасно себя чувствует, выглядит шикарно», — рассказала продавец об Алле Пугачевой.

Примадонна в Кейсарии ведет размеренную жизнь. Она почти не появляется на публике, которая здесь ею не очень-то и интересуется.