Алла должна быть одна: почему Валерия и Распутина отказались от своих настоящих имен на эстраде

Поговаривают, что в свое время звезда ни одну Аллу к сцене не подпускала. Из-за этого Алла Перфилова была вынуждена взять псевдоним Валерия.

Подобная же участь ждала и певицу Машу Распутину, настоящее имя которой Алла Агеева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее в СМИ часто обсуждали, что на российскую сцену было невозможно попасть без «благословения» Аллы Пугачевой. Сама Примадонна всегда считала, что это сплетни, исходящие от ее недоброжелателей.