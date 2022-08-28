Алла должна быть одна: почему Валерия и Распутина отказались от своих настоящих имен на эстраде

Поговаривают, что не последнюю роль в этой истории сыграла Пугачева.
Валерия

Валерия. Фото: Global Look Press

В телеграм-канале «НеМалахов» выявили интересную закономерность. Оказывается, на российской эстраде нет громких личностей с именем Алла, кроме Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Поговаривают, что в свое время звезда ни одну Аллу к сцене не подпускала. Из-за этого Алла Перфилова была вынуждена взять псевдоним Валерия.

Подобная же участь ждала и певицу Машу Распутину, настоящее имя которой Алла Агеева.

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Ранее в СМИ часто обсуждали, что на российскую сцену было невозможно попасть без «благословения» Аллы Пугачевой. Сама Примадонна всегда считала, что это сплетни, исходящие от ее недоброжелателей.

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