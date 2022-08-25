Алибасов рассказал, как квартира Федосеевой-Шукшиной оказалась в собственности его помощника-иностранца

Продюсер Бари Алибасов в шоу «Поясни за» обрисовал схему, как квартира бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной оказалась в собственности его помощника Сергея Моцаря.
«Никакого отношения к квартирам Лидии Федосеевой-Шукшиной я не имею. Ни к одной. Она мне подарила квартиру. Тогда с ее предложения и согласия я квартиру передал помощнику Сергею. Ему негде было жить. Он не россиянин. Лида была согласна. Мне не нужна квартира Лиды за городом. Сначала она подарила квартиру через меня помощнику, а потом стала обижаться, что я квартиру подарил».
По словам Алибасова, когда началась эту суматоха он мгновенно вернул квартиру обратно жене. «Помощник мой Сергей ничего не имел против. Отношения охладели и превратились в ничто», - заявил Алибасов.
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Ранее Федосеева-Шукшина заявила, что Алибасов обманным путем завладел ее квартирой. В итоге она свое жилье себе вернула с помощью адвокатов.