Алибасов рассказал, как квартира Федосеевой-Шукшиной оказалась в собственности его помощника-иностранца

По словам Алибасова, когда началась эту суматоха он мгновенно вернул квартиру обратно жене. «Помощник мой Сергей ничего не имел против. Отношения охладели и превратились в ничто», - заявил Алибасов.

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Ранее Федосеева-Шукшина заявила, что Алибасов обманным путем завладел ее квартирой. В итоге она свое жилье себе вернула с помощью адвокатов.