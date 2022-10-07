Алибасов: «Покупка дома Пугачевой станет плевком в самого себя»

Бари Алибасов – младший считает, что Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* долго не смогут продать свой шикарный замок в Подмосковье. В первую очередь, из-за того, что богатые люди не захотят портить себе репутацию из-за одиозного особняка.

«Для тех, у кого деньги в России будут сейчас, дом Пугачевой, наоборот, минус к карьерному рейтингу. Покупка ее особняка станет плевком в самого себя.

А купит замок кто-то из небольших азиатских республик СНГ, из представителей черного рынка, теневых бизнесменов, которые давно мечтали жить в Москве. Для них дом Аллы Борисовны станет реализацией их мечты», — заявил Алибасов в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Алла Пугачева, напомним, улетела на минувшей неделе в Израиль без обратного билета. Примадонна забрала документы из школы, где учились Лиза и Гарри. Ребята теперь продолжат обучение за границей.