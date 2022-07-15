Актриса Софи Тернер стала мамой во второй раз

Звезда «Игры престолов», 26-летняя актриса Софи Тернер родила второго ребенка в браке с музыкантом Джо Джонасом.

Практический ровно через два после появления на свет их первой дочери Уиллы звездная пара приветствовала вторую девочку. Радостную новость изданию People подтвердили официальные представители Тернер и Джонаса.

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В одном из недавних интервью Софи сказала, что для нее воспитание следующего поколения и есть жизнь. Похоже, что теперь мы будем видеть актрису в новых ролях еще реже. Добавим, что, кроме сериала «Игра престолов» (играла Сансу Старк), в копилке у Тернер всего дюжина картин. Не хотелось бы, чтобы девушка осталась актрисой одной роли.