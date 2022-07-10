Агутин толкнул на сцене поклонника, полезшего к нему во время выступления

Выступление Леонида Агутина чуть не сорвал житель Миасса. Накануне артиста пригласили выступить на праздничных гуляниях, приуроченных к 78-й годовщине выпуска автомобиля ЗиС-5В.

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Один из зрителей в веселом настроении внезапно забрался на сцену во время выступления артиста.

Леонид Агутин не растерялся и оттолкнул парня, после чего его вывели с места проведения праздника, сообщает официальная фан-группа Агутина в Telegram.

«Подпортил настроение немножко», - сказал Леонид Агутин после выступления.

Источник: Telegram-канал «Леонид Агутин/ Fan Page».