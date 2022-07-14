«Агрессия была»: бывшая директор Ротару рассказала об алкогольных пристрастиях певицы

Бывшая директор украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина заявила, что артистка любила выпить, причем соперничать с ней в этом деле было практически бесполезно.

«Она пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции», — подчеркнула женщина в разговоре с Telegram-каналом «Абзац».

Сама Ротару живет сейчас в Европе. Чувствует себя хорошо, так утверждает ее сестра.