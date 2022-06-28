Агент Регины Тодоренко опровергла новость о ее вторых родах

Представитель Регины Тодоренко опроверг новость о том, что телеведущая во второй раз стала мамой. Об этом агент жены певца Влада Топалова написала в своем микроблоге.

Ранее сообщалось, что теледива якобы родила дочку. Эта новость появилась в одном из таблоидов, после чего менеджер Регины Тодоренко вышла на связь с журналистами, заявив, что это сообщение не больше чем самая простая утка.

Напомним, что Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Она вот-вот должна родить. Вместе с мужем Владом Топаловым звездная красотка воспитывает сына Майкла. Сама телеведущая как-то намекала, что ждет девочку.

«К вопросу о том, как делаются лживые новости. Прекратите перепечатывать (известие о том, что Регина во второй раз стала мамой). Они же (таблоид) врут!» — написала в своем микроблоге менеджер Тодоренко.

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