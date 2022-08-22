Агата Муцениеце призналась, ради чего демонстрирует свои откровенные фотографии

Бывшая жена звезды сериалов Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце ведет себя открыто со своей аудиторией в соцсетях.
Звезда совершенно не боится показывать себя без макияжа, укладки и нарядных платьев. Довольно часто Агата Муцениеце размещает и откровенный контент, представая в нижнем белье или нарядах для пляжа.
В какой-то момент Агата Муцениеце решила объяснить, почему на ее странице появляется горячий контент.
Ведь она же мать двоих детей - сына и дочери, о чем ей частенько напоминают граждане, обожающие контролировать чужое поведение.
Оказывается откровенные снимки нужны, чтобы нарастить аудиторию.
Агата Муцениеце в бикини. Фото: соцсети
«Горячая фоточка для привлечения подписчиков! Простите те, кто не хотел таких фоточек. Ну потерпите немножко, сейчас подписчиков добавится, и я не буду. Только не отписывайтесь из-за этой фоточки, пожалуйста», — попросила Агата Муцениеце.
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