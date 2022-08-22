Агата Муцениеце призналась, ради чего демонстрирует свои откровенные фотографии

Бывшая жена звезды сериалов Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце ведет себя открыто со своей аудиторией в соцсетях.

Звезда совершенно не боится показывать себя без макияжа, укладки и нарядных платьев. Довольно часто Агата Муцениеце размещает и откровенный контент, представая в нижнем белье или нарядах для пляжа.