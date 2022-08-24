«Афиши порвут»: Любимова - о судьбе уехавших из России звезд, если они надумают вернуться

Министр культуры России Ольга Любимова в беседе с журналистом Антоном Красовским рассказала о судьбе уехавших из России звезд, если они вдруг надумают когда-то вернуться на родину.
«Меня в регионах спрашивают: «Вы этих не вернете?» Люди чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей. Тратили деньги на дорогие билеты. Приглашали своих близких, чтобы посмотреть в партере на этого удивительно человека, которому можно простить все. Он же актер, талантливый».
Как отметила Любимова, ее спрашивают о действиях Министерства культуры.
«Их не примут. Ничего делать не нужно. Афишу порвут. Не купят билет брезгливо. Ощущение в людях брошенности и предательства. Обида такая жгучая. Мы помним другую нашу новейшую историю. Великую отечественную и эвакуацию театров. Как балерины худенькие зашивали декорации. Накрывали Большой театр, чтобы бомба не попала. Понимаете, и никто никуда не уезжал», - заметила Любимова.
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Напомним, что Россию за последнее время покинули несколько известных личностей. Среди них юморист Максим Галкин со своей женой певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и некоторые другие.