73-летняя Пугачева в коротких шортиках без мужа и охраны прогулялась по Юрмале

Алла Пугачева после четырех спокойных месяцев жизни в Израиле, где она ужинала в фешенебельных ресторанах, отдыхала на роскошной вилле и плавала в бассейне, перебралась в Латвию с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми.

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На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в микроблоге появились редкие кадры, на которых певицу запечатлели, как говорится, исподтишка.

Примадонна спокойно шла по своим дела, совершенно не ожидая того, что ее признают фанаты. При этом рядом с Аллой Борисовной не было ни ее мужа шоумена Максима Галкина, ни охраны. Похоже, артистка спокойно чувствует себя в Юрмале, не опасаясь того, что к ней подбегут поклонники.