73-летняя Пугачева в коротких шортиках без мужа и охраны прогулялась по Юрмале

Алла Пугачева после четырех спокойных месяцев жизни в Израиле, где она ужинала в фешенебельных ресторанах, отдыхала на роскошной вилле и плавала в бассейне, перебралась в Латвию с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми.
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На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в микроблоге появились редкие кадры, на которых певицу запечатлели, как говорится, исподтишка.
Примадонна спокойно шла по своим дела, совершенно не ожидая того, что ее признают фанаты. При этом рядом с Аллой Борисовной не было ни ее мужа шоумена Максима Галкина, ни охраны. Похоже, артистка спокойно чувствует себя в Юрмале, не опасаясь того, что к ней подбегут поклонники.
Алла Пугачева в шортиках показалась в Юрмале без сопровождения Максима. Фото: соцсети
Алла Пугачева щегольнула в коротких белых шортиках, показав свои острые коленки и стройные ножки. Примадонна появилась в городе с фирменным начесом из мелких кудрей на голове, а руки спрятала в карманы. На прохожих певица не обращала никакого внимания, отправившись на прогулку по Юрмале.
«А где Макс?», «Аллуся одна по Юрмале гуляет?? Охрану хоть бы взяла!», «А если поклонники набегут?? Они же не отлипнут», «Такая стройняшка», «А может Аллу и не узнали бы! Так помолодела», - пишут фолловеры.