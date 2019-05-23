Рудковская пригрозила подписчице блокировкой за «глупые вопросы»

Супруга Евгения Плющенко жаловалась на мифы о своей семье, с которыми ей приходится сталкиваться в Instagram.

44-летняя Яна Рудковская не смогла пропустить одно из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Свой пост супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сопроводила видеороликом. В кадре музыкальный продюсер занята вышиванием.

«В Москве прошла презентация кутюрной коллекции Haute Couture от @chanelofficial «Villa CHANEL», которую я уже видела в Париже этой зимой, а вот кутюрные вышивки под руководством мастеров дома я попробовала сделать впервые своими руками, было интересно, но какой это кропотливый труд», — заверила Яна.

Ролик музыкального продюсера всего за пять часов набрал порядка 129 тысяч отметок «Нравится». В комментариях под свежей публикацией одна из подписчиц Яны Рудковской под ником @yuliasvetilova обратилась к избраннице Евгения Плющенко.

«Яна, вас больше кутюра в этой жизни что-то интересует?» — спросила у музыкального продюсера ее поклонница.

Сама Рудковская не оставила без внимания слова подписчицы, пригрозив ей блокировкой. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная спортсмена не намерена терпеть от своих поклонников критику и негативные отзывы на личной страничке в Instagram.

«Вы прямо с утра за такие глупые вопросы в блок захотели?! Когда соскучишься, попасть уже не сможешь!! В блок и удачи», — подметила Рудковская.

Отметим, что Яна уже выступала с обращением к своим верным почитателям, заявляя, что ей хотелось бы развеять некоторые мифе о ее семье и близких. По словам музыкального продюсера, она постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают на износ для того, чтобы она смогла позволить себе покупать дизайнерские вещи. Рудковская напомнила, что и сама неплохо зарабатывает. И если ее супруг с сыном перестанут что-либо делать, бедствовать им не придется.