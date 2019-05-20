Яна Рудковская больше не намерена терпеть негативные комментарии в Instagram

Яна Рудковская ведёт Instagram уже семь лет. За это время продюсер собрала армию из более чем двух миллионов подписчиков. Естественно, среди них оказываются завистники и недоброжелатели. Долгое время она терпела нелестные комментарии. Теперь во время очередной рубрики «Мои завтраки» Рудковская решила честно признаться подписчикам, что будет блокировать аккаунты из-за негативных комментариев.

Знаменитость смущает, что несколько критиков могут оказаться цитируемыми в СМИ. При этом, по мнению Яны Рудковской, они ничего из себя не представляют. Долгое время продюсер жила по принципу «собаки лают, караван идёт». Она брала пример с Ксении Собчак, которой всё равно на критику, но теперь её терпение лопнуло.

«Я шесть лет пыталась быть Ксенией Анатольевной, которой абсолютно все равно, что про неё пишут, а теперь буду Оксаной Лаврентьевой, которая исключила полностью демократию на своей странице», — написала Яна Рудковская.

Также звезда прокомментировала очередной свой завтрак. Она оставила на столе собаку по кличке Панчо. По словам Рудковской, питомец не лезет в тарелку без спроса, поэтому иногда она позволяет Панчо понюхать любимые пионы.