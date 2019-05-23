НОВОСТИ

«Аксессуар» многодетной мамы: Кейт Миддлтон вновь появилась на публике с пластырем на руке

Интернет-обыватели уже не первый раз замечают этот «аксессуар» на пальцах жены принца Уильяма.

«Аксессуар» многодетной мамы: Кейт Миддлтон вновь появилась на публике с пластырем на руке
Поклонники заметили пластырь на руке Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон по праву считается одной из самых элегантных женщин британской королевской семьи. Как правило, образ герцогини Кембриджской безупречен.

Однако внимательные поклонники обратили внимание, что, порой, одна деталь все же мешает назвать имидж супруги принца Уильяма совершенным — ею оказался пластырь на руке Кейт. При этом этот «аксессуар» появлялся уже не раз и его вполне уже можно назвать «визитной карточкой» герцогини.

Во время цветочной выставки в Челси, которая состоялась чуть раньше на этой неделе, Миддлтон появилась в кремовой блузе и бежевой юбке-брюках. На пальце у герцогини внимательные фанаты разглядели пластырь телесного цвета. Вполне вероятно, что Кейт порезалась, когда наводила окончательный «марафет» на свою лесную площадку для детей. Пластырь — незаменимая составляющая аптечки любой многодетной мамы.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Тем не менее, это уже не первый раз, когда то на правой, то на левой руке герцогини оказывается пластырь.

В прошлый раз этот «аксессуар» оказался у нее в ноябре на среднем пальце руки, а на Рождество 2016 года Миддлтон приклеила его на большой палец руки, пишет Daily Mail.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что с синяком на руке к публике выходила королева Елизавета II.

Вам может быть интересно:

Двоюродная племянница Елизаветы II едва не нарушила королевский протокол Жизнь в розовом цвете: Кейт Миддлтон пришла на садовую вечеринку в затейливой шляпке Модный конфуз: Кейт Миддлтон оделась, как ее 86-летняя родственница

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Аксессуар» многодетной мамы: Кейт Миддлтон вновь появилась на публике с пластырем на руке
Интересно?
Поделись с друзьями: