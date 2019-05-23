«Аксессуар» многодетной мамы: Кейт Миддлтон вновь появилась на публике с пластырем на руке

Интернет-обыватели уже не первый раз замечают этот «аксессуар» на пальцах жены принца Уильяма.

Кейт Миддлтон по праву считается одной из самых элегантных женщин британской королевской семьи. Как правило, образ герцогини Кембриджской безупречен.

Однако внимательные поклонники обратили внимание, что, порой, одна деталь все же мешает назвать имидж супруги принца Уильяма совершенным — ею оказался пластырь на руке Кейт. При этом этот «аксессуар» появлялся уже не раз и его вполне уже можно назвать «визитной карточкой» герцогини.

Во время цветочной выставки в Челси, которая состоялась чуть раньше на этой неделе, Миддлтон появилась в кремовой блузе и бежевой юбке-брюках. На пальце у герцогини внимательные фанаты разглядели пластырь телесного цвета. Вполне вероятно, что Кейт порезалась, когда наводила окончательный «марафет» на свою лесную площадку для детей. Пластырь — незаменимая составляющая аптечки любой многодетной мамы.

Тем не менее, это уже не первый раз, когда то на правой, то на левой руке герцогини оказывается пластырь.

В прошлый раз этот «аксессуар» оказался у нее в ноябре на среднем пальце руки, а на Рождество 2016 года Миддлтон приклеила его на большой палец руки, пишет Daily Mail.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что с синяком на руке к публике выходила королева Елизавета II.