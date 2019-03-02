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Британская королева Елизавета II вышла в свет с огромным синяком на руке

Как монаршая особа повредила кисть, неизвестно.

Британская королева Елизавета II вышла в свет с огромным синяком на руке
Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Фанаты британской королевской семьи, в целом, и Елизаветы II, в частности, пребывают в волнении. Поводом для этого стал один из последних выходов в свет королевы Великобритании.

На официальном снимке, сделанном во время встречи 92-летней Елизаветы II с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном и его семьей, поклонники увидели огромный синяк на левой кисти. В остальном же образ британского лидера был элегантен и безупречен. Для встречи со своим коллегой королева выбрала белоснежное платье, украшенное брошью, и черные туфли-лодочки.

Как королева повредила руку, ни официальные источники, и инсайдеры не сообщают. Так что подписчикам на официальную страницу Букингемского дворца в Twitter остается только гадать и выражать беспокойство по поводу произошедшего, чем они и занимаются. Так, некоторые волнующиеся подписчики выразили надежду, что ужасный синяк скоро пройдет. Другие же замечали, что, несмотря на гематому, королева выглядит очень хорошо, пишет Daily Mail.

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Британская королева Елизавета II вышла в свет с огромным синяком на руке
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