Британская королева Елизавета II вышла в свет с огромным синяком на руке

Фанаты британской королевской семьи, в целом, и Елизаветы II, в частности, пребывают в волнении. Поводом для этого стал один из последних выходов в свет королевы Великобритании.

На официальном снимке, сделанном во время встречи 92-летней Елизаветы II с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном и его семьей, поклонники увидели огромный синяк на левой кисти. В остальном же образ британского лидера был элегантен и безупречен. Для встречи со своим коллегой королева выбрала белоснежное платье, украшенное брошью, и черные туфли-лодочки.

Today The Queen, with The Princess Royal, hosted Their Majesties The King and Queen of the Hashemite Kingdom of Jordan, @KingAbdullahII and @QueenRania, and their son The Crown Prince at Buckingham Palace. pic.twitter.com/jMjdm5na8h

— The Royal Family (@RoyalFamily) 28 февраля 2019 г.