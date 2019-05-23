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«Я безумно люблю тебя»: Джейсон Момоа оставил сообщение Эмилии Кларк

Актер выразил чувства своей бывшей партнерше по сериалу «Игра престолов» после просмотра последней серии саги.

«Я безумно люблю тебя»: Джейсон Момоа оставил сообщение Эмилии Кларк
Фото:https://www.instagram.com/emilia_clarke

Финальный эпизод «Игры престолов» разделил жизни поклонников на «до» и «после». Фанаты негодуют, требуют ремейка последнего сезона, настаивают, чтобы над сценарием работал сам Джордж Мартин, а не сценаристы, которые якобы проявили некомпетентность.

Актеры, в свою очередь, защищают команду шоу и утверждают, что замысел авторов был правильным, а зрителям нужно смириться с тем, что они не получили того, что хотели. Однако не все звезды сериала придерживаются одной позиции.

Джейсон Момоа, исполнявший роль кхала Дрого, вождя дотракийского племени и мужа Дейенерис Таргариен, в день выхода последней серии опубликовал в своем сторис видео, где он оскорбляет Джона Сноу и рычит от бессильной ярости.

Позднее под постом Эмилии он оставил несколько комментариев, где выразил свое сожаление и любовь к ней.

Скриншот: instagram.com/emilia_clarke
Скриншот: instagram.com/emilia_clarke

«Детка, этот эпизод убил и меня тоже» , — написал он в первом комментарии. Затем добавил несколько смайликов с влюбленным взглядом и добавил: «Я безумно люблю тебя».

Стоит отметить, что Момоа и Кларк крепко подружились на съемочной площадке. После ухода из шоу Джейсон всегда поддерживал подругу и неоднократно открыто сообщал, как гордится ею.

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«Я безумно люблю тебя»: Джейсон Момоа оставил сообщение Эмилии Кларк
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