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Нового сезона «Игры престолов» требует миллион человек

Фанаты сериала недовольны событиями последних эпизодов.

Нового сезона «Игры престолов» требует миллион человек
Фото: Globallookpress.com

В минувшую пятницу на портале Change.org появилась петиция от поклонников сериала «Игра престолов». В документе, адресованном телеканалу HBO, излагается требование переснять финальный сезон шоу.

В петиции отмечается, что сезон стал одним «из самых плохих финалов из всех сериалов в истории». Автор документа Дилан Ди полагает, что вина лежит исключительно на сценаристах — Дэвиде Бениоффе и Д. Б. Вайсе.

Он заявил, что они зарекомендовали себя некомпетентными писателями и телеканалу необходимо нанять новых авторов для ремейка восьмого сезона.

Стоит отметить, что за выходные число оставивших свои подписи под петицией резко возросло. В настоящий момент документ подписали уже 1 миллион 37 тысяч человек.

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Нового сезона «Игры престолов» требует миллион человек
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