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«Может, когда-нибудь и получится»: Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе

Певица счастлива, что у нее уже есть два мальчика от известного исполнителя.

«Может, когда-нибудь и получится»: Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе/globallookpress.com

Певица Альбина Джанабаева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», которое выходит на «Русском радио». Ведущая поинтересовалась у супруги певца Валерия Меладзе, хочет ли она в будущем еще одного ребенка от своего мужа. По словам Довлатовой, было бы неплохо разбавить семью девочкой. Сейчас, как известно, звездная пара воспитывает двух сыновей – Константина и Луку.

Джанабаева хочет еще детей от Меладзе/globallookpress.com

«Может быть, когда-нибудь и получится. Мысли о третьем ребенке порой возникают. Но сейчас мне комфортно и с моими двумя мальчиками. Я мечтала, чтобы у меня первый ребенок был обязательно сын. Так и получилось. Да и когда узнала, что беременна вторым ребенком, то также хотела сына», — сказала исполнительница.

Рассказала Джанабаева и смешную, но очень трогательную, до слез пробирающую историю о своем старшем сыне Константине. Дело в том, что не так давно музыкант Денис Клявер выпустил композицию «Когда ты станешь большим», посвященную детям и их родителям. В клипе он предложил поучаствовать многим известным артистам-мужчинам с детьми. В записи принял участие и Валерий Меладзе. Правда, без сыновей. Константин не захотел участвовать в записи, а Лука еще был слишком маленьким.

Затем Клявер пригласил для съемок уже женщин, сделав таким образом продолжение клипа. Джанабаева попала в число тех дам, которых музыкант очень хотел видеть в клипе. При этом сын Джанабаевой не смог отказать матери. «Он тогда сказал мне очень трогательные слова: «Я тебя никогда не брошу»», — рассказала певица.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеКонстантин Меладзе
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«Может, когда-нибудь и получится»: Джанабаева не исключила рождение третьего ребенка от Меладзе
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