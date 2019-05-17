Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота

Певец Валерий Меладзе в Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах он танцует под хит рэпера Мота и певицы Бьянки «Вот моя спина, вот мое плечо» с супругой Альбиной Джанабаевой. В какой-то момент Меладзе замечает, что его снимают на камеру телефона и намекает, что главный герой вечеринки вовсе не он, показывая на Мота — тот поет на сцене.

Однако оператор продолжает снимать. Тогда не выдерживает Джанабаева. Она показывает язык и улыбается. В конце видеозаписи девушка подходит к звездам и спрашивает их: «Что вы хотели сказать, ребята?». На это Валерий Меладзе отвечает: «Все прекрасно!» Супруги прекрасно провели время на концерте.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева долгие годы скрывали, что живут вместе. Лишь в 2014 году стало известно, что у звездной пары еще десять лет назад родился сын Константин. Кстати, в том же 2014 году на свет появился второй ребенок семейства — Лука.

Со своей первой супругой Ириной Меладзе жил с 1989 по 2012 год. Кстати, первая супруга музыканта долгое время не знала об его отношениях на стороне. Позже она пыталась выйти на связь с Джанабаевой, чтобы та пояснила ситуацию, однако певица на контакт не пошла. Сама исполнительница не раз просила не вмешиваться в ее личную жизнь.