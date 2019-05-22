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Михаил Боярский впервые вышел в свет с 20-летней внучкой

Екатерина сопровождала знаменитого дедушку на кинофестивале в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский впервые вышел в свет с 20-летней внучкой
Михаил Боярский. фото: globallookpress.com

Михаил Боярский и Лариса Луппиан остаются одной из самых крепких актерских пар. Они состоят в браке почти 40 лет и успели воспитать не только детей, но и внуков. Их старшая внучка Екатерина не так давно отметила 20-летие. Многие считают, что девушка унаследовала обаяние и шарм своего деда. Родственники не делятся снимками с ней, а вот сама Екатерина активно ведет блог в Instagram.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся кинофестиваль «Виват кино России!». Гостями этого мероприятия стали Боярский и Луппиан. Но на красной дорожке они появились не одни, а в сопровождении своей внучки. Это появление на красной дорожке стало первым для девушки. Актер остался верен себе и облачился в костюм и шляпу с очками, а его жена была неотразима в нежно-голубом брючном костюме. За руку с ними шла Катя в черном мини-платье.

Снимком с мероприятия девушка поделилась в соцсети, и первой его прокомментировала ее тетя Елизавета Боярская. «Куколка», — написала она. Не остался в стороне и папа. «Хорошая фотография», — написал в комментарии 39-летний депутат Госдумы Сергей Боярский. Поклонники остались в восторге от снимка. Им редко удается увидеть Екатерину в компании родных.

Напомним, внучка Боярского совсем недавно отдохнула в Турции. Тогда поклонники убедились, что девушка может похвастаться пышными формами. Екатерина регулярно занимается в спортзале, поэтому ее фигура в купальнике смотрится безупречно.

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Екатерина Боярскаязвездные семьиМихаил Боярский
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Михаил Боярский впервые вышел в свет с 20-летней внучкой
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