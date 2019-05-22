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«Ох уж эти ножки»: Виктория Боня показала фигуру в платье собственного бренда

В одном из недавних интервью модель призналась, что неплохо зарабатывает, занимаясь выпуском дизайнерской одежды.

«Ох уж эти ножки»: Виктория Боня показала фигуру в платье собственного бренда
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня поучаствовала в новой фотосессии: на снимке девушка запечатлена в платье собственного бренда. Образ модели дополнили босоножки на шпильке золотистого оттенка. Свои локоны Виктория собрала в пучок. Фотосъёмка Бони прошла на пирсе.

«Платье @victoriabonya_brand.Ну что, приоткрою занавес тайны, только если вы позволите мне, как я и говорила, у меня состоится #fashion съемка для испанского журнала», — добавила модель.

Снимок девушки меньше чем за сутки набрал порядка 39 тысяч отметок «Нравится».

«Шикарное платье», «Ох уж эти ножки», «Вика, ты необыкновенной красоты… Обожаю твои фото и сторис», «Королева», «Русская Софи Лорен», «Совсем юная, как девочка!!» — такие комментарии появились под свежим снимком Виктории Бони.

Модель Виктория Боня
Поклонники не оставили без внимания свежий снимок Виктории Бони (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Примечательно, что в одном из недавних своих интервью модель подметила, что и сама неплохо зарабатывает, занимаясь выпуском дизайнерской одежды. Виктория гордится тем, что она ни от кого не зависит. При этом девушка призналась, что сделает все, чтобы и ее дочь не была помешана на вещах.

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Виктория Бонядизайнерское платьеКрасивые ногимодные платья
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«Ох уж эти ножки»: Виктория Боня показала фигуру в платье собственного бренда
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