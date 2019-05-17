Боня об отце своей дочери: «В нашем случае уже ничего не склеишь»

39-летняя Виктория Боня воспитывает 7-летнюю дочь Анджелину Летицию. С отцом малышки экс-участница «Дома-2» успела разойтись. Однако о своей бывшем возлюбленном — ирландском миллионере Алексе Смерфите модель говорит исключительно в положительном ключе. По словам Виктории, она желает ему только счастья, которое он может обрести с новой спутницей жизни. А их пути разошлись.

«Да, у нас есть ребенок, и я всегда говорила, что семью нужно обязательно беречь, но в нашем случае уже ничего не склеишь», — приводит woman.ru слова Виктории Бони.

Девушка не сомневается: отец Анджелины также желает ей встретить достойного мужчину, который мог бы стать хорошим примером для их общей дочери.

По словам Виктории, она мечтает о большой семье, в которой будет много детей. А Смерфит не хотел больше заводить наследников. Именно тогда молодые люди поняли, что у их взгляды на жизнь разнятся. Безусловно, девушка думает о замужестве, однако на этот шаг она готова пойти только в том случае, если будет полностью уверена в своем спутнике.