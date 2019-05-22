«И тут вдруг у меня начались схватки»: Виктория Лопырева рассказала, как ее сын появлялся на свет

Известная модель Виктория Лопырева в Instagram рассказала подробности своих родов в одной из клиник Майами. По ее словам, весь процесс она запомнила только фрагментами, как в кино. События развивались стремительно. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года была в салоне и делала укладку. Вдруг она почувствовала тяжесть в пояснице. Модель не придала этому особого значения.

Вернувшись домой, она сказала своему возлюбленному и отцу ребенка, что кажется их сынок хочет с ними познакомиться. «И тут вдруг у меня начались схватки», – вспомнила она свои ощущения. Причем процесс шел очень быстро. Звезда еле успела доехать до госпиталя. Там ее посадили в специальную коляску и отвезли в родильное отделение.

«Помню сильнейшую боль от укола эпидуральной анестезии. Это было больнее, чем схватки. Не ожидала, что это может быть так болезненно! Ну и конечно, запомнила момент, когда малыша положили на грудь. Сын родился здоровым и крепким. Впрочем, я была уверена, что все пройдет хорошо, так себя и настраивала. Но учитывая, что это первый ребёнок, все прошло гораздо быстрее, чем кто-то мог предположить», – отметила модель.

Виктория Лопырева уже несколько месяцев живет в США вместе со своим любимым – бизнесменом Игорем Булатовым. Не так давно она хвасталась своей «звездной коляской». В ней ранее своих детей выгуливали певицы Ханна и Нюша. Лопырева отмечала, что коляска очень удобная, легкая и комфортная. У звезды есть еще одна, которую вскоре после родов приобрел Булатов, но, по ее признанию, в ней малышу не так комфортно из-за жары.