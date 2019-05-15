Виктория Лопырева поздравила подругу Инну Жиркову с юбилеем

14 мая супруга российского футболиста Юрия Жиркова Инна отметила юбилей. Ей исполнилось 30 лет. С этим знаменательным днем Жиркову поспешили поздравить многие друзья и знакомые, но одной из первых стала ее подруга Виктория Лопырева.

На своей странице в Instagram фотомодель разместила совместный ролик с Инной и написала ей трогательное поздравление. Лопырева откровенно призналась, что очень дорожит своей дружбой с Жирковой и любит ее.

«Мы через многое прошли и всегда были рядом, даже если расстояние нас разделяло. Хочу, чтобы твоя неиссякаемая энергия и позитив продолжали наполнять собой все и всех вокруг», — написала Лопырева и пожелала любимой подруге быть счастливой.

Подписчики Виктории присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в адрес супруги Юрия Жиркова.

В комментариях Инна поблагодарила Лопыреву за теплое поздравление: «Моя родная, спасибо».

Инна Жиркова не только счастливая жена и мать троих детей, но и успешная бизнес-леди. У нее есть свое ателье.