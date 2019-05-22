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Карьерная лестница: до Петросяна у его помощницы был роман с личным директором юмориста

Татьяна Брухунова много лет симпатизировала Юрию Диктовичу.

Карьерная лестница: до Петросяна у его помощницы был роман с личным директором юмориста
Евгений Петросян/globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян и его тридцатилетняя помощница Татьяна Брухунова уже несколько месяцев не скрывают своих чувств. Они постоянно появляются вместе на различных светских мероприятиях. В соцсетях юморист хоть и не выкладывает совместные снимки со своей возлюбленной, но регулярно подчеркивает, что именно помощница его фотографирует. У нее на страничке, к слову, можно увидеть снимки из тех же мест, где отмечается и известный юморист.

Брухуновой всегда нравились мужчины в возрасте/instagram.com/bruhunova

Между тем стало известно, что Татьяна Брухунова еще до романа с сатириком с симпатией относилась к мужчинам в возрасте. У нее был роман с личным директором Петросяна Юрием Диктовичем. Он много лет работал у юмориста и организовывал все его гастроли по стране. Татьяне он нравился прежде всего как человек.

По словам одной из знакомых Петросяна и Степаненко, Диктовичу тогда было уже 73 года, а Брухуновой всего 18. Но любви, как известно, все возрасты покорны. Несмотря на солидный возраст, Диктович был очень заводным мужчиной и, судя по отзывам, не пропускал мимо себя ни одной юбки. При этом он был женат и из семьи уходить не собирался.

Когда Брухунова начала с ним заигрывать, то Диктович расправил плечи и, по уверению знакомой сатирика, заходил павлином. Он взял ее к себе в помощницы. Петросян был не против этого. Не возражала и Елена Степаненко, которая в итоге проглядела соперницу, которая подкралась к ее мужу и «похитила» его.

Кстати, Брухунова вела тайный дневник, где описывала свои чувства к Диктовичу. Не так давно она сожгла все записи. В 2012 году их отношения с директором обострились, так как девушка захотела занять место директора. Пожилой человек по этому поводу сильно переживал. В итоге его сердце не выдержало и в 2013 году он умер. На похоронах Брухунова вцепилась в гроб и сильно рыдала. Все это происходило на глазах изумленной дочери и жены директора. Вскоре после смерти Петросян пригляделся к Брухуновой и назначил ее художественным руководителем. В итоге все завершилось грандиозным разводом с женой Еленой Степаненко, сообщает «Комсомольская правда».

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Евгений ПетросянТатьяна БрухуноваЮрий Диктович
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Карьерная лестница: до Петросяна у его помощницы был роман с личным директором юмориста
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