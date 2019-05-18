Петросян и его помощница появились вместе на юбилее после слухов о расставании

Несколько недель назад прошла информация, что юморист Евгений Петросян расстался со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Дело в том, что девушка отправилась в гордом одиночестве в Тулу, на свою малую родину. Юморист же в это время давал концерты, обходясь без возлюбленной. Также Брухунову застали за распитием вина в одиночестве. Вид у нее был достаточно уставший и измученный. Поклонники сделали вывод, что семейная жизнь звездной пары дала трещину.

Петросян никак не реагировал на слухи вокруг своей персоны. На днях вместе с Брухуновой он появился на юбилее своего друга — промоутера Александра Доколенко. Их друзья выложили в Сеть снимок. На фотографии звезды вместе. Судя по всему, все у них прекрасно и замечательно.

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Среди гостей праздника было много других известных персон. К примеру, здесь можно было встретить певицу Марину Девятову, юмориста Святослава Ещенко, Юрия Гальцева и Сергея Дроботенко.

Кстати, к выходу в свет с любимым мужчиной Брухунова подготовилась тщательно. Она посетила салон красоты, сделала макияж и укладку. Причем была она в салоне красоты, который не так давно открыла звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева.