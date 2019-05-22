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Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Супруги уже несколько месяцев не живут вместе, но актер в социальных сетях регулярно оставляет колкие записи в адрес новоиспеченного генерального продюсера телеканала «Супер».

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Ксения Собчак и Максим Виторган/globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть. Она заявила, что добрый человек – этот тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку. Месть, как считает светская львица, не может находиться в зоне доброты. Она считает, что месть в злословии или поступках всегда проявление зла.

Интересно, что ее супруг Максим Виторган отреагировал на этот пост. «Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять «я не специально» — и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!» — заявил Виторган.

Отметим, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе. Причиной этого стал режиссер Константин Богомолов, к которому Ксения Собчак ушла от мужа. Прошедшей зимой по этому поводу был громкий скандал. Виторган решил выяснить отношения с Богомоловым. В одном из ресторанов столицы произошла драка.

В начале весны, поняв, что скрывать все от окружающих уже не получится, Виторган и Собчак выступили с заявлением. Они отметили, что действительно вместе уже не живут. При этом не так давно они вместе ездили на испанский курорт Марбелья. Правда, спустя несколько дней Собчак отправилась к Богомолову в Италию. Виторган же остался с сыном и с тещей – матерью Ксении Собчак Любовью Нарусовой.

Ксения Собчак и Максим Виторган долгое время считались образцовой семьей. Их отношения были построены на любви и верности. Сейчас известно, что светская львица строит загородный дом в Подмосковье. Именно туда она планирует переехать вместе с сыном Платоном. Светская львица не скрывает, что дом выйдет ей в копеечку. Впрочем, ее заработки позволяют ей вкладывать большие суммы в новое жилье. Не исключено, что там же будет жить и ее новый возлюбленный, режиссер Константин Богомолов.

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган
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Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
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